Стрелецът в Минесота качил видеа с оръжия и боеприпаси, говорил за масова стрелба (ВИДЕО)

Източник от правоохранителните органи потвърди пред Ройтерс, че заподозреният за стрелбата в католическо училище в Минеаполис е публикувал видеоклипове в YouTube в сряда, 27 август. Видеоклиповете оттогава са премахнати.
На един от видеоклиповете се виждат оръжия и боеприпаси върху легло. Имената на бивши стрелци в училище са надраскани върху пълнител за пушка, заедно с поредица от хаотични и широкообхватни политически оплаквания.
На друг видеоклип заподозреният показва тетрадки. Говори за депресия и желание за извършване на масова стрелба.
Властите идентифицираха нападателя като 23-годишния Робин Уестман.
Съдебните записи показват, че името на Уестман е било променено от Робърт през 2020 г. с мотива, че се е идентифицирал като жена.
Две деца бяха убити, а 17 други души бяха ранени, когато стрелец, облечен в черно, откри огън по ученици, присъстващи на литургия на третия учебен ден. Сред ранените има 14 деца и трима възрастни.
Нападателят е стрелял през прозорците по ученици, седнали на пейки и влизащи в църквата, и след това се е самоубил, съобщиха официални лица.
Двама ученици, на 8 и 10 години, са обявени за мъртви на място, съобщиха те.
ФБР заяви, че разследва кървавото нападение в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм.
Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.
