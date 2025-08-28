ФБР разследва стрелбата по църква в Минеаполис като антикатолическо престъпление от омраза. Това стана ясно от изявление на управата на бюрото в социалните мрежи.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, написа директорът на ФБР Каш Пател в своя публикация в „X“.

Припомняме, че при стрелбата в католическата църква „Благовещение“ загинаха две деца на 8 и 10 години, а 17 други бяха ранени.

Нападателят, който почина на място след като се простреля, по-късно бе идентифициран от полицията като 23-годишния Робин Уестман.

Снимка: Reuters

Папа Лъв XIV, първият американски папа, беше сред тези, които отдадоха почит на младите жертви, като заяви, че е „дълбоко натъжен“ от нападението.

А от полицейското управление на Минеаполис заявиха:

„Това беше умишлен акт на насилие срещу невинни деца и други хора, които се молеха. Чистата жестокост и страхливост да се стреля в църква, пълна с деца, е абсолютно неразбираема“, каза той.

Снимка: Reuters

Властите все още не са оповестили предполагаемия мотив за нападението.

