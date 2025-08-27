Две деца бяха убити, а 17 други бяха ранени при стрелба по време на католическа литургия в южната част на Минеаполис в сряда сутринта. Стрелецът също е мъртъв, съобщи CBS News.

Стрелбата е станала в католическата църква „Благовещение“ на Уест 54-та улица между булевардите „Хариет“ и „Гарфийлд“ около 8:30 сутринта. Църквата е пристроена към сградата на училище. На литургията са присъствали малки ученици.

Стрелецът се е приближил отвън към сградата и е стрелял с пушка през прозорците на църквата по деца и вярващи, каза началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара

8-годишно и 10-годишно дете са били убити, докато седели на пейките. От останалите 17 ранени 14 са деца. Най-малко седем от жертвите са били в критично състояние, когато са транспортирани в близката болница.

Източници от правоохранителните органи съобщиха за CBS News, че стрелецът е 23-годишният Робин Уестман от предградията на Минеаполис. Той е използвал ловна пушка и пистолет.

Според полицията стрелецът няма богато криминално досие. Той също е починал при стрелбата, след като сам си е нанесъл огнестрелна рана в задната част на църквата.

Трагедията се случва по време на литургия, която бележи началото на учебната година в католическото училище „Благовещение“.

„Тези деца буквално се молеха“. Беше първата седмица от училище, те бяха в църква. Това бяха деца, които трябваше да учат с приятелите си. Трябваше да си играят на детската площадка. Трябваше да могат да ходят на училище или в църква в мир, без страх или риск от насилие, а родителите им трябваше да имат същата увереност“, каза кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей добави, че властите създават център за подпомагане на семействата.

M Health Fairview съобщи, че едно дете е било прието в детската болница Masonic Children's Hospital и е в стабилно състояние. Лечебното заведение е приело шест малки пациенти.

Hennepin Healthcare, близък травматологичен център, е приел 11 пациенти от стрелбата, според председателя на спешната медицина Том Уайат. Девет от тях са деца, а двама са възрастни. Шест деца и един възрастен са в критично състояние, а четирима се нуждаят от операционна зала. Всички тези пациенти са все още живи, каза Уайат.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е „напълно информиран за трагичната стрелба в Минеаполис, Минесота“.

„ФБР реагира бързо и вече е на мястото. Белият дом ще продължи да следи тази ужасна ситуация. Моля, присъединете се към мен в молитва за всички пострадали“, заяви той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK