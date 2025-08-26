Стрелба в източна Австралия: Двама полицаи за загинали, заподозреният е в неизвестност

Двама полицаи бяха застреляни и убити, а друг бе ранен в селска местност в източна Австралия, като заподозреният е в неизвестност, съобщи полицията, цитирана от АФП.

„Смята се, че нападателят е напуснал мястото и в момента местонахождението му е неизвестно“, съобщи полицията след стрелбата в селска местност в щата Виктория.

Миналата седмица двама полицейски служители са били застреляни в град Тремънтън в северната част на американския щат Юта, а извършителят е бил задържан.

Полицейските служители са отговорили на сигнал за домашно насилие. Заместник-шериф и полицейско куче, които също са се отзовали на сигнала, са пострадали и са били настанени в болница в стабилно състояние, уточни полицията.

След като полицейските служители са били застреляни, минувачи са убедили мъжа да остави оръжието. Екип на специалните части се е отзовал на мястото, за да проведе претърсване на дома и да се увери, че няма по-нататъшна заплаха, отбелязаха властите.