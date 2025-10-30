На срещата между президентите на САЩ и на Китай – Доналд Тръмп и Си Дзинпин, двамата се споразумяха Пекин да предостави по-добър достъп до редкоземни елементи и да получи по-ниски мита.

Договорено е също Пекин да купи големи количества американска соя, селскостопански продукти и фентанил.

В замяна американският президент обяви намаляване на митата на китайските стоки с до 47%.

Срещата между двамата лидери в Южна Корея продължи около час и половина, а президентът Тръмп нарече Си „велик лидер на велика държава“.

По време на разговорите е обсъдена войната в Украйна. По думите на Тръмп двамата лидери ще работят заедно, за да приключи.

Непосредствено преди срещата си Доналд Тръмп нареди на страната си да възобнови ядрените опити.

Пекин се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство

Китай публикува по-сдържан отчет за срещата, в който се казва, че двете страни са постигнали консенсус за решаване на „основни търговски въпроси“.

Междувременно няма информация за окончателно споразумение за продажбата на американските операции на китайската компания TikTok, отбелязва Би Би Си.

