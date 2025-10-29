Доналд Тръмп получи подарък златна корона от Южна Корея (СНИМКИ и ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи като подарък златна корона и най-високият държавен орден от Южна Корея – „Висшия орден Мугунхва“, по време на азиатската си обиколка.

„Бих искал да го нося веднага“, каза Тръмп, когато му беше връчена блестящата награда. Южнокорейски официален представител заяви, че той е първият американски президент, удостоен с тази чест.

Отличията са в знак на признание за ролята му на посредник на мира на Корейския полуостров.

Златният трофей е реплика на най-екзотичната златна корона гробницата Чьонмачон в Кьонджу. Короната символизира историята на древната държава Шила, която е поддържала дългосрочен мир на Корейския полуостров.

В Южна Корея се очакват важни търговски разговори между президентите на двете държави. Сеул се надява да получи отстъпки на американските мита.

Тръмп кацна в Южна Корея в последния етап от своето пътуване из Азия, което включваше още Малайзия и Япония.

Военни самолети на САЩ и Южна Корея ескортираха „Еър Форс 1“ при приближаването му до страната, а на пистата Тръмп беше посрещнат от военен оркестър и оръдеен салют.

След това И Дже-мьон е нагостил президента на САЩ с блюда, съчетаващи южнокорейски и американски традиции, съобщи Ройтерс.

Към салатата на трапезата имало дресинг, известен като „Дресинг на хилядата острова“, кръстен на регион в северните части на САЩ. Менюто включвало и кюфтенца с кетчуп, както ястие, наречено „Корейско блюдо на искреността“ – американско говеждо месо и местен ориз, соева паста и печена риба с лека украса от кетчуп. Обядът на двамата президенти приключил с десерт, наречен „Десерт на миротвореца“, представляващ брауни със златни декоративни елементи.

