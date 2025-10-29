Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от настоящата му обиколка в Азия, предава „Ройтерс“.

Пристигайки от Токио, часове след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу. След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди пристигането си, Тръмп омаловажи ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си китайския президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да намали напрежението между двете Кореи, които официално са все още във война. Тръмп направи това изказване по време на среща с президента на Южна Корея И Дже-мьон.

Снимка: EPA/Reuters

„Ние работим много здраво с Ким Чен-ун и с целия свят, за да разрешим проблемите, защото в това има смисъл“, каза Тръмп, цитиран от БТА. Той допълни, че не е успял да намери време в графика си за среща с Ким. По време на визитата си в Южна Корея Тръмп обаче ще има утре среща с президента на Китай Си Цзинпин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много скоро ще бъде финализирано търговско споразумение с Южна Корея.

Междувременно видео на американския президент как танцува пред американски войници в Япония предизвика фурор в социалните мрежи.

One glorious day, this bloated circus ghoul will be gone. We won’t have to hear him spew lies, look at that ridiculously spray-tanned mug glued to that vag neck, or watch him do this ridiculous double jerk-off dance ever ever again, Amen.

pic.twitter.com/tgKCdXNttc — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) October 29, 2025

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK