Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени силил Това нареди президентът на САЩ Доналд Тръмп преди срещата си с китайския лидер Си Цзинпин.

„Заради програмите за тестване на други страни, наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалните мрежи.

По думите му Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна.

„Това бе постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила, аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор! Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне“, допълва американският държавен глава, цитиран от БТА.

От изявлението на американския лидер не става ясно за какви точно изпитания става дума.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

Освен това Русия обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK