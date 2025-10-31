Американската компания "Спейс Екс" на Илон Мъск обяви, че е представила на НАСА "опростен" план за изпращане на хора на Луната с мегаракетата "Старшип", тъй като космическата агенция оказва натиск върху своите изпълнители да ускорят работата си, за да изпреварят Китай в достигането на лунната повърхност през това десетилетие, предаде Ройтерс.

"В отговор на последните призиви споделихме и официално оценяваме опростена архитектура на мисията и концепция за операции, които според нас ще доведат до по-бързо завръщане на Луната, като същевременно ще подобрят безопасността на екипажа", написа "Спейс Екс" на сайта си, описвайки напредъка на "Старшип".

НАСА е изправена пред интензивна конкуренция от страна на Китай в усилията си да върне астронавти на Луната, където никой човек не е стъпвал след последната мисия "Аполо" на САЩ през 1972 г.

Американската космическа агенция се обърна към "Спейс Екс" през 2021 г., за да използва "Старшип" за първите две мисии от програмата "Артемис" ("Артемида") за кацане на Луната. По-късно "Блу ориджин" на Джеф Безос спечели награда за други мисии от програмата, пише БТА.

Тази година обаче НАСА беше въвлечена в политически хаос заради опасенията, че нейните изпълнители на кацането на Луната не работят достатъчно бързо, плановете на администрацията на Тръмп да намали персонала на агенцията и вакантното място за неин постоянен администратор.

Временно изпълняващ длъжността понастоящем е Шон Дъфи, който е и ръководител на транспортния отдел. Миналата седмица той каза в телевизионно интервю, че "Спейс Екс" изостава в разработването на "Старшип" и че агенцията ще отвори договора на "Спейс Екс" за "Артемис" за конкурентни компании, които могат да предложат по-бърз план за изпращане на хора на лунната повърхност.

В публикацията на сайта си "Спейс Екс" посочва, че е постигнала десетки важни етапи, свързани с договора за лунния модул "Старшип". Компанията съобщи, че планира да изпълни ключови бъдещи етапи през следващата година, включително дългосрочен тестов полет.

Досега "Спейс Екс" е направила 11 теста на "Старшип" като част от кампанията си за разработка чрез "изпитване до провал".

Друг ключов етап, който компанията очаква през 2026 г., е изпълнението на демонстрация на презареждане с гориво в космоса - сложен процес, който никога не е бил извършван преди. Той обаче е необходим, за да има "Старшип" достатъчно гориво, за да достигне лунната повърхност.

"Спейс Екс" е планирала и множество полети на "танкери" за зареждане в космоса на предназначения за Луната "Старшип".

НАСА очакваше такава демонстрация да бъде направена още през 2024 г., но бурното развитие и тестовите изстрелвания на "Старшип" от "Спейс Екс" се сблъскаха с трудности.

По-късно тази година или в началото на следващата година компанията планира да започне изстрелването на подобрен прототип на "Старшип", оборудван с функции, предназначени презареждане в космоса.

От "Спейс Екс" казват, че времето за провеждане на този тест ще зависи от напредъка на предстоящите изпитателни полети, които ще представят новата архитектура "Старшип V3". Компанията допълва, че и двата теста са планирани за 2026 г.

