НАСА обяви, че е на път да изпрати астронавти в орбита около Луната в началото на 2026 г., докато САЩ се надпреварват с Китай за завръщане на лунната повърхност.

Многобройни забавяния отложиха пилотираната мисия, наречена Artemis 2, която сега е насрочена най-късно за април 2026 г., а е възможно да се осъществи още през февруари, предаде АФП.

„Ние възнамеряваме да спазим този ангажимент“, заяви Лейкиша Хокинс, висш служител на НАСА.

Екипажът се състои от трима американски астронавти и един канадец и се очаква да бъде първият, който ще обиколи Луната от повече от половин век насам, предаде БГНЕС.

Все пак мисията няма да кацне на повърхността – тази цел е поставена пред Artemis 3.

Програмата Artemis на НАСА цели завръщане на хората на Луната, докато Китай напредва с конкурентна инициатива, която планира първа пилотирана мисия не по-късно от 2030 г.

Вторият мандат на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом доведе до засилен натиск върху НАСА за ускоряване на напредъка. Републиканският лидер, който обяви програмата Artemis още по време на първия си мандат, настоява американската космическа агенция да се завърне на Луната възможно най-скоро, а впоследствие да се отправи и към Марс.

И двата проекта имат за цел в крайна сметка да изградят бази на Луната.

Администрацията на републиканеца вече определи това съперничество като „втора космическа надпревара“, следвайки аналогията със състезанието между САЩ и Съветския съюз по време на Студената война през ХХ век.

„Съществува желание да се върнем на повърхността на Луната и да бъдем първите, които ще го направят“, каза Хокинс, като същевременно подчерта, че „целта на НАСА“ е „да го постигнем безопасно“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK