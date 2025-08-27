Американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета "Старшип" (Starship) след поредица технически неуспехи, предаде Франс прес.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на "Спейс Екс" в щата Тексас - "Старбейс" (Starbase), малко след 18:30 ч. вчера (2:30 ч. българско време днес).

Снимка: Ройтерс

"Старшип" се приводни успешно в Индийския океан преди броени минути, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията на Илон Мъск - най-богатия човек в света.

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия - поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта.

Снимка: Ройтерс

"Старшип" е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс.

