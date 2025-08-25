Тя трябваше да излети от Тексас в 19:35 ч. в неделя

Компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата „Старшип“ от Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи агенция Ройтерс.

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата и ще забави опитите за постигане на някои отдавна търсени резултати в разработката ѝ, след като по-ранни тестове завършиха с неуспех.

Снимка: Reuters

Свръхтежкият бустер с дължина 70,7 м и горната ѝ част с височина 52 м бяха монтирани в Старбейз, стартовата площадка на „Спейс Екс“ в Тексас, и се пълнеха с гориво преди излитането в 19:35 ч.

Около 30 минути преди излитането обаче „Спейс Екс“ съобщи, че отлага изстрелването, за да има време да отстрани проблем с наземните системи.

Подобни отлагания в миналото са били разрешени в рамките на няколко дни. Според уебсайта на „Спейс Екс“, компанията сега планира следващия опит за изстрелване на „Старшип“ да бъде най-рано в понеделник, 25 август.

Снимка: Reuters

Разработването на ракетата от ново поколение на „Спейс Екс“, която е в центъра на бъдещето на мощния бизнес на компанията в областта на изстрелванията и амбициите на Мъск за Марс, се сблъска с многократни препятствия през тази година.

Две неуспешни тестове на „Старшип“ в началото на полета, още един неуспех в космоса по време на деветия полет и масивна експлозия на тестовата платформа през юни, която разпръсна отломки в близката мексиканска територия, поставиха на изпитание подхода на „Спейс Екс“ за разработка чрез тестове до неуспех.

Въпреки това, компанията продължава да произвежда бързо нови ракети

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

„Старшип“ за тестови полети в своите обширни производствени съоръжения. НАСА се надява да използва ракетата още през 2027 г. за първото си пилотирано кацане на Луната от програмата „Аполо“ насам.