Най-мащабната демонстрация в историята на Нови Сад приключи снощи без инциденти. А сръбските студенти дадоха заявка, че няма да спрат с протестите.

"Ще се видим и утре, и всеки следващ ден, докато не получим справедливост" - този транспарант спуснаха снощи протестиращите от Петроварадинската крепост.

Ясно послание, че година по-късно не са се изморили и ще продължат да настояват за предсрочни избори, промяна на системата и правосъдие за жертвите на козирката убиец.

Днес обаче транспарантът го няма - не е ясно дали това е отговорът на властта. Според местен журналист вчера по улиците на Нови Сад е имало повече хора, отколкото е било населението на града през 90-те години - над 100 хиляди души.

Вчера денят завърши на брега на Дунава, където от лодки в небето бяха пуснати бели балони, а демонстрантите запалиха светлините на мобилните си телефони и отново запазиха 16 минути мълчание.

