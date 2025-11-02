Най-мащабната демонстрация в историята на Нови Сад приключи снощи без инциденти. А сръбските студенти дадоха заявка, че няма да спрат с протестите.
"Ще се видим и утре, и всеки следващ ден, докато не получим справедливост" - този транспарант спуснаха снощи протестиращите от Петроварадинската крепост.
Ясно послание, че година по-късно не са се изморили и ще продължат да настояват за предсрочни избори, промяна на системата и правосъдие за жертвите на козирката убиец.
Днес обаче транспарантът го няма - не е ясно дали това е отговорът на властта. Според местен журналист вчера по улиците на Нови Сад е имало повече хора, отколкото е било населението на града през 90-те години - над 100 хиляди души.
Вчера денят завърши на брега на Дунава, където от лодки в небето бяха пуснати бели балони, а демонстрантите запалиха светлините на мобилните си телефони и отново запазиха 16 минути мълчание.
