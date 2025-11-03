В Северна Македония - управляващите от ВМРО-ДПМНЕ затвърдиха доминацията си на местните избори след проведения вчера балотаж.

Партията ще управлява 54 общини, включително и столицата Скопие.

Тези местни избори бяха първият голям тест за правителството на Християн Мицкоски и тежко поражение за доскорошните управляващи от Социалдемократическия съюз. Премиерът и лидер на ВМРО-ДПМНЕ - Мицкоски избра символично място, за да отбележи победата. Не столицата Скопие, а Кичево — град, който партията му отне от албанската опозиция, която доминираше там през последните 12-ет години. От града Мицкоски постави нова цел - победа в Брюксел, закъдето замина тази сутрин. Визитата му се случва на фона на очаквания утре годишен доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки за членство в Общността.

С факли, преминавайки под Триумфалната арка в центъра на Скопие, Орце Георгиевски от ВМРО-ДПМНЕ отбеляза началото на своя кметски мандат. Той спечели от втория път, но със сериозна преднина от над 57 процента от гласовете. В победната си реч премиерът и лидер на ВМРО-ДМПНЕ Християн Мицкоски заяви, че страната е - цитирам - дом за всички, като изброи поименно ПОЧТИ ВСИЧКИ националности в Северна Македония.

"Победи идеята, че Македония е дом за всички — македонци, албанци, турци, роми, сърби, власи, бошняци и останалите.

Трябва да продължим да побеждаваме и в Брюксел", заяви Християн Мицкоски.

Бившите управляващи от Социалдемократическия съюз претърпяха тежко поражение - от някогашната си широка подкрепа сега запазиха едва шест общини.

"Тези избори са ясен ориентир за СДСМ и за мен като председател на партията. Ясно е какви промени трябва да се направят — политически, кадрови", заяви Венко Филипче, лидер на СДСМ.

Втора политическа сила на тези избори е албанската формация "ВЛЕН", която е част от управляващата коалиция.

В навечерието на изборите се стигна до скандал с българското знаме, след като сръбската певица Цеца го развя на свой концерт във Велес. Последваха освирквания и бурни негативни реакции в социалните мрежи и македонските медии, част от които определиха случая като провокация.

