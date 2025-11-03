В неделя – 2 ноември, в Република Северна Македония (РСМ) се проведе втори тур на местните избори.

Управляващите от ВМРО-ДПМНЕ затвърдиха доминацията си – партията ще управлява столицата Скопие, ще има и още 54 кметски места.

В столицата кмет ще бъде Орце Горгиевски. Той детронира кандидата на партията „Левица“ като получи над 57%.

Председателят на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Християн Мицкокски обяви „голяма изборна победа“.

„Това е победа на вярата, надеждата, копнежа за бъдещето. Това е победа на страдащия народ, на мечтите му, за които се борим, на надеждите му и на общата ни родина”, обяви Мицкоски.

Втора по сила на тези местни избори е албанската формация ВЛЕН, която е част от управляващата коалиция. Те ще имат 8 кметове.

Бившите управляващи от Социалдемократическия съюз на Северна Македония (СДСМ) претърпяха тежко поражение – от някогашната си широка подкрепа, сега имат едва 6 общини. Още на първия тур те загубиха Струмица, където дълги години имаха свой кмет.

Според председателя на СДСМ Венко Филипче резултатите от местните избори са стимул партията да продължи да се бори силно срещу правителството.

От „Левицата“, чийто чийто кандидат за кмет на Скопие остана втори, но увеличи двойно гласовете си на балотажа, обявиха, че опозиционните тенденции вече се пренареждат зад тяхната партия и призоваха симпатизантите на СДСМ да присъединят към тях.

В четири общини изборите ще бъдат повторени, заради недостатъчна избирателна активност. Това са Врапчище, Гостивар, Център Жупа и Маврово и Ростуше. Държавната избирателна комисия в Северна Македония ще обяви кога ще са изборите при тях, след като оповести официално резултатите след балотажа.

