ВМРО-ДПМНЕ спечели доста убедително изборите за местна власт в Северна Македония. Това означава ли еднозначно, че македонците подкрепят политиката на Християн Мицкоски?

Питаме историка доц. Спас Ташев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Към настоящият момент политиката на Мицкоски е без алтернатива. Северна Македония като държавна формация се явява най-големият работодател. Поради което хората, екзистенцията им зависи от отношението на държавата към тях, поради което нямат друг избор освен да следват повелите, които им се спускат от властта“, коментира той.

И разказа за живота си в Скопие, където е прекарал 4 години:

„Познавам много хора, които на четири очи са декларирали своята българска идентичност, но не смеят да го направят публично, което показва, че има страх“.

„Давам си сметка, че хората там са без реален избор. Всеки опит да не следват държавната политика означава тяхната маргинализация, отстраняване от позицията, която заемат, стоварването на цялата репресивна същност на държавната институция върху тях, поради което резултатът, който коментираме днес, е съвсем логичен“, обясни още доц. Ташев.

По думите му резултатът от изборите, на които ВМРО-ДПМНЕ печели убедително, показва „пълното изчерпване на ресурса на социалдемократите“ на Зоран Заев и Венко Филипче.

„Самият факт, че по времето на Заев и Ковачевски се проведоха избори, загубени от СДСМ, показва, че тази партия е изчерпала своя ресурс. Опозицията спечели едва пет-шест селски общини. Победата на ВМРО-ДПМНЕ е размазваща“, подчерта историкът.

Според него очакванията, че след победата ВМРО-ДПМНЕ ще направи отстъпки към България, са нереалистични. Напротив – резултатите ще бъдат използвани, за да се втвърди позицията срещу вписването на българите в Конституцията.

