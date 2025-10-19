Ключов вот в Северна Македония. В страната се провеждат местни избори, които се считат за важен тест за настроението на гражданите и за силата на управляващата коалиция спрямо опозицията.

Избирателната активност до 15 часа местно време е 31,16%. Макар че се избират кметове, тези избори са първият тест за новото правителство в Скопие.

Изборният ден преминава в спокойна атмосфера, а първите резултати се очакват тази вечер до полунощ.

Кои са проблемите, за които гражданите търсят решения?

86-годишните Вера и Трайче казват, че досега никога не са пропускали да гласуват.

Гражданите гласуват за избор на местна власт за следващите четири години, но тези избори имат много по-голямо политическо значение. Те са първото голямо противопоставяне на политическите партии след парламентарните избори миналата година и се смятат за важен показател за политическата динамика в страната.

„С резултатите да обявим още една голяма историческа победа за ВМРО-ДПМНЕ и коалицията“, каза Християн Мицкоски, премиер на Северна Македония.

„Много е важно избраните кметове и съветници да получат легитимност от голям брой граждани“, заяви Венко Филипче, лидер на СДСМ.

За първи път тази година полицията използва дронове за наблюдение на избирателните секции. Задържани са двама души за даване на подкуп.

„Регистрирани са 47 публикации в социалните мрежи по време на изборното мълчание, които съдържат призиви за гласуване за определени кандидати, както и видеа и снимки от партийни активности в щабове“, обясни Гоце Андреевски, говорител на МВР.

Общините, в които нито един кандидат за кмет не спечели над 50% от гласовете, ще отидат на втори тур на изборите, който ще се проведе след две седмици.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK