Ключов вот в Северна Македония. В страната се провеждат местни избори, които се считат за важен тест за настроението на гражданите и за силата на управляващата коалиция спрямо опозицията.

Малко над 20% е избирателната активност в Северна Македония към 14:00 ч.

Избирателната активност до 15 часа местно време е 31,16%. Макар че се избират кметове, тези избори са първият тест за новото правителство в Скопие.

Изборният ден преминава в спокойна атмосфера, а първите резултати се очакват тази вечер до полунощ.

Кои са проблемите, за които гражданите търсят решения?

86-годишните Вера и Трайче казват, че досега никога не са пропускали да гласуват.

Гражданите гласуват за избор на местна власт за следващите четири години, но тези избори имат много по-голямо политическо значение. Те са първото голямо противопоставяне на политическите партии след парламентарните избори миналата година и се смятат за важен показател за политическата динамика в страната.

„С резултатите да обявим още една голяма историческа победа за ВМРО-ДПМНЕ и коалицията“, каза Християн Мицкоски, премиер на Северна Македония.

„Много е важно избраните кметове и съветници да получат легитимност от голям брой граждани“, заяви Венко Филипче, лидер на СДСМ.

Полицията в Северна Македония наблюдава избирателните секции с дронове

За първи път тази година полицията използва дронове за наблюдение на избирателните секции. Задържани са двама души за даване на подкуп.

„Регистрирани са 47 публикации в социалните мрежи по време на изборното мълчание, които съдържат призиви за гласуване за определени кандидати, както и видеа и снимки от партийни активности в щабове“, обясни Гоце Андреевски, говорител на МВР.

Общините, в които нито един кандидат за кмет не спечели над 50% от гласовете, ще отидат на втори тур на изборите, който ще се проведе след две седмици.

