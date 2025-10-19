Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 20,12% към 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско), съобщи Държавната избирателна комисия. Данните са получени от 3207 избирателни секции, което представлява 92,31% от всички. От общо 1 666 298 регистрирани избиратели своя вот са упражнили 335 244 души.

Снимка: EPA

Най-висока избирателна активност е отчетена в общините Чашка – 40,74%, Новаци – 36,52%, Вевчани – 33,76%, Крива Паланка – 32,42%, Ранковце – 32,07%, Лозово – 31,86%, Дойран – 30,74% и Кратово – 30,01%.

Най-ниска активност се наблюдава в общините Врапчиште – 7,23%, Гостивар – 11,66%, Шуто Оризари – 13,76%, Дебър – 13,87%, Маврово и Ростуше – 14,45%, както и Струга – 16%.

В столицата Скопие избирателната активност е 20,07%.

По общини резултатите са: Аеродром – 20,63%, Бутел – 20,69%, Гази Баба – 18,97%, Ѓорче Петров – 19,67%, Карпош – 21,69%, Кисела Вода – 20,89%, Сарай – 21,18%, Център – 22%, Чаир – 19,17% и Шуто Оризари – 13,76%.

За сравнение, на местните избори през 2021 г. избирателната активност в Скопие по същото време е била 20,76%.

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, преминава спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.

Снимка: EPA

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

