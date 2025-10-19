Местни избори се провеждат днес в Северна Македония. Над 1,8 млн. души избират кметове и съветници в общо 80 общини. Във вота участват 22 политически партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати.

От 7 часа тази сутрин без проблеми се гласува из цяла Северна Македония на седмите поредни избори, на които се избират кметове по общините.

Тази година заради промени в закона, има рекорден брой кандидати за кметове, така че в някои общини изборната бюлетина е дълга половин метър. От друга страна, полицията за първи път тази година започна да използва дронове, с които наблюдава избирателните секции.

За да бъде избран кмет още на първия тур, кандидатът трябва да получи мнозинство от гласовете на гласувалите, но само ако в изборите са участвали поне една трета от общия брой избиратели.

Гласуването приключва в 20 ч. българско време. Първоначалните резултати от изборите се очакват около полунощ.

