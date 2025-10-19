Местни избори се провеждат днес в Северна Македония. Над 1,8 млн. души избират кметове и съветници в общо 80 общини. Във вота участват 22 политически партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати.

От 7 часа тази сутрин без проблеми се гласува из цяла Северна Македония на седмите поредни избори, на които се избират кметове по общините.

Тази година заради промени в закона, има рекорден брой кандидати за кметове, така че в някои общини изборната бюлетина е дълга половин метър. От друга страна, полицията за първи път тази година започна да използва дронове, с които наблюдава избирателните секции.

Северна Македония избира нова местна власт

За да бъде избран кмет още на първия тур, кандидатът трябва да получи мнозинство от гласовете на гласувалите, но само ако в изборите са участвали поне една трета от общия брой избиратели.

Гласуването приключва в 20 ч. българско време. Първоначалните резултати от изборите се очакват около полунощ.

