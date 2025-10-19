Всички избирателни секции в Северна Македония бяха отворени навреме тази сутрин, а процесът на гласуване на местните избори протича спокойно и без инциденти, съобщи Държавната избирателна комисия (ДИК), цитирани от БГНЕС.

Гласуването започна в 8 ч. българско време и ще продължи до 20 часа. Общо 1 832 415 граждани имат право на глас и могат да го упражнят на 3 474 избирателни секции в цялата страна.

Снимка: БГНЕС

На местните избори през 2025 г. участват 309 кандидати за кметове и 576 листи за общински съветници с общо 10 490 кандидати. Ден преди изборите правото си на вот упражниха лишените от свобода, лицата под домашен арест, болни и трудно подвижни граждани, както и обитателите на домовете за възрастни хора.

ДИК съобщи, че първата информация за хода на гласуването и избирателната активност ще бъде представена на пресконференция в 9:30 часа. Първоначалните резултати от местния вот комисията трябва да обяви в срок до 12 часа след края на изборния ден.

