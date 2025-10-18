Македонците отиват да урните утре, за да избират кметове и общински съветници.

Изборите, както винаги обаче са с много по-голям залог. И реториката на основните политически играчи го доказва.

Европейското бъдеще на Северна Македония отново е водеща тема на политическата арена. Опозицията обвинява за пълен застой и загуба на посоката.

Посланието от Брюксел обаче остава кристално ясно и непроменено. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново напомни, че стъпката е една и единствена – конституционните промени.

„Ние напълно подкрепяме Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас. Следващата и единствена стъпка преди началото на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, обяви Фон дер Лайен.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски остава на своите червени линии, като измества фокуса към правата на македонското малцинство в България като предварително условие.

„Най-после македонците от Западна България, в Пиринския край, да получат това, което отдавна заслужават. Да успеят да се обединят в общност и след това да номинират свой представител в Министерския съвет за малцинствени права към българското правителство. Това са червените линии“, коментира Мицкоски.

И докато политиците водят битка на високо ниво, дали тези теми изобщо достигат до обикновения гражданин, експертът по политическа комуникация Боян Кордалов смята, че избирателите този път няма да решават според големите национални теми.

„Тези евроинтеграционни теми, темите за добросъседство, които, разбира се, са важни, няма да бъдат решаващи за резултата на тези избори за нито един човек. Може би за изключения да, но като цяло няма да окажат никакво влияние“, смята експертът.

Според Кордалов приоритетите на гражданите са много по-конкретни и се отнасят до тяхното ежедневие – здравето и основните условия на живот.

Пропастта между политическия елит и обикновения човек изглежда никога не е била по-дълбока. Докато на митингите се говори за Брюксел и София, по улиците се говори за дупките в асфалта и високите сметки.

В деня на изборите най-големият тест за политиците няма да бъде колко гласове ще спечелят, а дали изобщо са успели да убедят гражданите, че техният глас има значение и може да промени нещо.

