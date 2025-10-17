Християн Мицкоски: Северна Македония няма да впише безусловно българите в конституцията

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.

В интервю за телевизия "Канал 5" той определи разговора си в Скопие с председателя на еврокомисията Урсула фон ден Лайен като приятелски, пише БНР.

„Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компания, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас“, каза още Мицкоски.

След визитата си в Скопие в сряда, Урсула фон дер Лайен написа в платформата Х, че подкрепя страната по пътя ѝ към Европейския съюз, а „следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна“.

„Трябва да направите договорената конституционна промяна“, написа още председателят на Европейската комисия.

Преди седмица Мицкоски предели като „червена линия“ за Скопие спазването на правата на „македонския народ в Западна България, който да има свой представител в съвета за малцинствата към българското правителство“.

Според Мицкоски България трябва да покаже „европейска зрялост“ и „да се съобрази с международното право“, което казва, че присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и най-сетне македонците в Западна България да получат това, което отдавна им се полага, по думите на Мицкоски – „да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство“.