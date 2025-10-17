dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 11°
18 Краткотраен дъжд 11°
19 Краткотраен дъжд 11°
20 Краткотраен дъжд 11°
21 Дъжд 11°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
България

Християн Мицкоски: Северна Македония няма да впише безусловно българите в конституцията

Според премиерът на РСМ България трябва да покаже „европейска зрялост“ и македонците в Западна България да получат свой представител в съвета за малцинствата към правителството

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:16 ч. 17.10.2025 г.

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.

В интервю за телевизия "Канал 5" той определи разговора си в Скопие с председателя на еврокомисията Урсула фон ден Лайен като приятелски, пише БНР.

„Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компания, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас“, каза още Мицкоски.

След визитата си в Скопие в сряда, Урсула фон дер Лайен написа в платформата Х, че подкрепя страната по пътя ѝ към Европейския съюз, а „следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна“.

„Трябва да направите договорената конституционна промяна“, написа още председателят на Европейската комисия.

Бойко Борисов: Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите

Преди седмица Мицкоски предели като „червена линия“ за Скопие спазването на правата на „македонския народ в Западна България, който да има свой представител в съвета за малцинствата към българското правителство“.

Според Мицкоски България трябва да покаже „европейска зрялост“ и „да се съобрази с международното право“, което казва, че присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и най-сетне македонците в Западна България да получат това, което отдавна им се полага, по думите на Мицкоски – „да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Атанас Зафиров за министрите на БСП: Склонни сме да сменим всички, стига да получим аргументи

Атанас Зафиров за министрите на БСП: Склонни сме да сменим всички, стига да получим аргументи
"Гражданска отговорност" - от 300 на 800 лв., касов апарат - 530 лв., два пъти ГТП: Защо такситата искат да возят по-скъпо?

"Гражданска отговорност" - от 300 на 800 лв., касов апарат - 530 лв., два пъти ГТП: Защо такситата искат да возят по-скъпо?
Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът МВР в Пазарджик е уволнен

Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът МВР в Пазарджик е уволнен
Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Будапеща

Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Будапеща
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето

Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Тази сутрин
Снимка: Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Снимка: Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Снимка: Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Лице в лице
Снимка: Проф. Станимир Карапетков, Даниел Стефанов и Георги Киряков - гости в "Лице в лице"
Проф. Станимир Карапетков, Даниел Стефанов и Георги Киряков - гости в "Лице в лице"
Снимка: НСО и охраната на политиците
НСО и охраната на политиците
Снимка: Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Политолозите проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски – преформатиране на кабинета или предсрочен вот?
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука