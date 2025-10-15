„Напълно подкрепяме Северна Македония по пътя ѝ към ЕС. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов“, написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в платформата "Екс" след срещите си в Скопие, в рамките на балканската си обиколка, съобщават медиите в Северна Македония.

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха с кратко съобщение за посещението на председателя на Европейската комисия в страната.

На срещата ѝ с премиера на страната Християн Мицкоски са били обсъдени „европейската перспектива, напредъкът на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация”, а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти”.

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната”, се казва в съобщението.

Снимка: Ройтерс

В Скопие Фон дер Лайен се срещна и с президента на страната Гордана Силяновска, както и с председателя на парламента Африм Гаши.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.

