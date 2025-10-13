dalivali.bg
Фон дер Лайен разпита еврокомисаря Вархеи за шпионската мрежа на Орбан в Брюксел

Еврокомисарят от Унгария Оливер Вархеш отрече да има каквито и да било сведения за шпионаж

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:45 ч. 13.10.2025 г.

Еврокомисарят от Унгария Оливер Вархеш отрече да има каквито и да било сведения за шпионаж на институциите на ЕС от страна на Унгария по времето, когато е бил посланик на Будапеща в Брюксел.

Вархеи се е срещнал с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да обсъдят обвиненията, съобщи говорителят на Комисията Паула Пиньо, цитиран от БГНЕС.

„Председателката попита комисаря дали е бил наясно с каквито и да било опити от страна на унгарските разузнавателни служби да набират служители на Европейската комисия, докато е бил част от постоянната мисия на Унгария“, заяви Пиньо на пресконференция в Брюксел. Комисарят отговорил, че не е бил наясно с такива опити.

Фон дер Лайен се заема лично с въпроса за шпионската мрежа, изградена в полза на Виктор Орбан

Вътрешна комисия за разследване, създадена от Брюксел, ще продължи да работи по случая.

Вархеи, който в момента отговаря за ресор „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, е под засилено наблюдение, след като международно медийно разследване разкри, че Будапеща се е опитвала да вербува информатори в институциите на ЕС, докато той е бил унгарски посланик в Брюксел.

Пореден вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен не беше приет

Според данни на унгарската разследваща медия Direkt36 и други авторитетни издания, агенти на унгарските разузнавателни служби са действали под дипломатическо прикритие и са се опитвали да изградят шпионска мрежа в Брюксел между 2012 и 2018 г.

Будапеща отхвърля обвиненията и ги нарича „очерняща кампания“, организирана от чужди разузнавателни служби.

