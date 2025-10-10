Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява да постави твърденията, че Унгария е шпионирала процеса на вземане на решения в европейските институции, пред унгарския еврокомисар Оливер Вархеи, който е замесен в скандала, съобщиха от Брюксел.

Вархеи, който в момента е член на екипа на Фон дер Лайен, е подложен на засилен натиск, след като международно журналистическо разследване разкри, че Будапеща е опитала да вербува информатори в институциите на ЕС, докато той е бил посланик на Унгария в Брюксел. „Президентът фон дер Лайен възнамерява да постави въпроса и да го обсъди лично с комисар Вархеи,“ заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо на пресконференция в белгийската столица. По думите ѝ разговорът ще се състои „възможно най-скоро“. Комисията по-рано обяви, че ще създаде вътрешна група за разследване на обвиненията, предаде БГНЕС. 

Разследването на унгарската медия Direkt36 показва, че унгарските разузнавателни служби са изградили шпионска мрежа в Брюксел между 2012 и 2018 г., като са действали под дипломатическо прикритие в постоянното представителство на страната към ЕС, ръководено тогава от Вархеи. Според доклада схемата е била създадена главно в полза на премиера Виктор Орбан, който често влиза в конфликт с Европейския съюз и уж съюзнически лидери. Будапеща отхвърли обвиненията и ги нарече „кампания за очерняне“, организирана от чужди разузнавателни служби.

Антикорупционната организация Transparency International призова Европейския парламент – „единствената пряко избрана институция на ЕС“ – да започне собствено разследване на случая. „Ако тези позорни обвинения се окажат верни, това ще бъде поредното доказателство за демонстративното пренебрежение на Виктор Орбан към върховенството на закона в целия Европейски съюз“, заяви директорът на организацията за ЕС Ник Айоса.

Разследването е проведено в сътрудничество с белгийския всекидневник De Tijd, германската медия Paper Trail Media, австрийския вестник Der Standard и германското списание Der Spiegel. В момента Оливер Вархеи заема поста еврокомисар по здравеопазването и хуманното отношение към животните. В предишния мандат отговаряше за разширяването. 

