Скандал с концерта на Цеца Величкович в Северна Македония. По време на концерт във Велес легендата на балканската музика пя с българско знаме на сцената.

Спортната зала във Велес беше препълнена – става дума за хиляди хора, а атмосферата истински еуфорична.

В един момент от публиката се подава българското знаме към сцената. Цеца го взима, развива го за кратко, увива се в него, след което го поставя до себе си на сцената.

Този жест, извършен пред многобройната публика, по-късно предизвика много коментари в медиите и социалните мрежи.

Как реагира Скопие?

Последва вълна от бурни реакции – особено в социалните мрежи. А в медиите се появиха заглавия за скандал или умишлена провокация.

Имаше и хора, които определиха жеста като неуместен предвид деликатните политически отношения между Северна Македония и България.

Някои политици също коментираха и се опитаха да политизират случая, но все пак повечето реакции бяха предимно онлайн.

Какво казва Цеца Величкович?

След като случая придоби популярност самата Цеца Величкович излезе с официална позиция. Тя обясни, че жестът ѝ е бил погрешно разбран и че не е имала намерение да обиди никого.

„Няма нищо необичайно в това винаги с радост да приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Нас ни свързва любовта към песента, независимо кой откъде идва. Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не е било моето намерение, а още по-малко да обидя или засегна домакините. Вярвам, че знаете това“, заяви сръбската попфолк изпълнителка.

Тя благодари и на публиката във Велес за „прекрасната вечер, хубавата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно“.

Цеца Величкович не за първи път пее с българското знаме

Сръбската попфолк изпълнителка е имала подобни случки и на други свои концерти.

На почти всяка своя изява тя има навика да взима знамената, които почитателите ѝ ѝ подават от тълпата, независимо от националността.

Българското знаме често присъства на нейни участия, дори и в Сърбия. То беше развяно и на последния ѝ концерт в Ниш.

