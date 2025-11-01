Концерт на легендата на сръбската музика Цеца Величкович в Северна Македония предизвика бурни реакции, след като тя пя с българско знаме на сцената във Велес.

Клипове от социалните мрежи показват как певицата опъва българския трибагреник, върху който е зашит нейният лик.

След това се завива с него и продължава да пее.

В залата се чуват бурни освирквания, а някои от посетителите са напуснали залата.

За Халовин бев маскирана во бугарка. А ти? pic.twitter.com/rjNBQAFm52 — ДиДи (@VorrennN) November 1, 2025

След концерта Величкович се извини на засегнатите и обясни, че е приела знамето от публиката и че не е искала да изпраща политически послания.

„Винаги с радост приемам всяко знаме от моята публика, моите хора. Обединени сме от любовта към песента, независимо откъде идва човек. Съжалявам, ако този акт е наранил някого – това не е било моето намерение, не съм искала да нараня или обидя домакините. Вярвам, че знаете това. Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно. Имахме концерт“, коментира сръбската изпълнителка пред blic.rs.

„Реакциите се случиха в залата, между публиката и мен. Знаем колко добре си прекарахме на концерта, който продължи два часа. Това е най-важното“, допълва още тя.

„Няма да се занимаваме с реакциите в социалните мрежи, защото всички ние, които бяхме заедно във Велес, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между публиката ми и мен“, подчерта Цеца.

Тя добавя, че вечерта е развяла и македонското знаме.

Цеца често е наричана Богинята или Майка на нацията. Известна е като кралица на балканската музика. През 2005 г. в Скопие получава награда за най-добър изпълнител на Балканите за всички времена.

Цеца е и единствената чуждестранна изпълнителка, която прави два концерта в два поредни дни в „Арена Армеец“, София, на които присъстват общо 40 хиляди души.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK