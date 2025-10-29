Рекордно количество дъжд: Четирима загинали и 100 000 наводнени домове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Наводнения, причинени от рекордни валежи във Виетнам, взеха четири жертви и наводниха повече от 100 000 домове, съобщи местното министерство на околната среда, цитирано от световните агенции.

Обилни дъждове се изливат над крайбрежните провинции на Виетнам от неделя и в страната бяха регистрирани рекордни стойности на валежи от до 1,7 метра в рамките на 24 часа.

Петима души са в неизвестност, а четирима са загинали в провинция Хуе, Дананг и Ламдонг, се казва в доклад на министерството на околната среда.

Постъпила е информация за повече от 150 свлачища, а над 2200 хектара насаждения са били унищожени и общо 103 525 къщи са били наводнени.

Поради продължителните дъждове и изпускането на вода от язовири, реката Хоай в град Хой Ан също е излязла от бреговете си. Виетнамски медии съобщиха, че около 40 000 туристи са били евакуирани с лодки и са настанени в други хотели.

В град Хюе наводненията са засегнали жилищни райони, блокирайки основни улици, като местните жители е трябвало да се придвижват с лодки.

Според експерти глобалното затопляне прави тропическите бури по-силни и по-влажни Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Държавните медии съобщиха, че железопътната линия между Ханой и Хошимин е затворена и това се е отразило на хиляди пътници. Повече от 21 000 души са били евакуирани от пострадалите от наводнения райони.

Мнозина жители са започнали да се връщат в град Хуе с отстъпването на водите тази сутрин. В сряда през деня обаче отново заваля и местната водноелектрическа централа беше принудена да изпразни резервоарите си.

Нивото на водата в реката в град Дананг е достигнало опасно ниво и министерството на околната среда предупреди, че през следващите два дни се очакват още наводнения в провинцията.

Според експерти глобалното затопляне прави тропическите бури по-силни и по-влажни, тъй като затоплените океани ги „подхранват“ с повече енергия, което води до по-интензивни ветрове, проливни дъждове и промяна в моделите на валежите в Източна Азия.

В края на септември тайфунът „Буалой“ отне живота на най-малко 11 души и разруши стотици домове в централната и северната част на Виетнам.

Бедствието наводни пътища, отнесе мостове и откъсна покриви на сгради, преди да отслабне и да се придвижи към съседен Лаос.

