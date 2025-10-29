Рекордно количество дъжд: Четирима загинали и 100 000 наводнени домове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Наводнения, причинени от рекордни валежи във Виетнам, взеха четири жертви и наводниха повече от 100 000 домове, съобщи местното министерство на околната среда, цитирано от световните агенции.

Виетнам регистрира рекордни валежи за 24 часа

Обилни дъждове се изливат над крайбрежните провинции на Виетнам от неделя и в страната бяха регистрирани рекордни стойности на валежи от до 1,7 метра в рамките на 24 часа.

Петима души са в неизвестност, а четирима са загинали в провинция Хуе, Дананг и Ламдонг, се казва в доклад на министерството на околната среда.

Постъпила е информация за повече от 150 свлачища, а над 2200 хектара насаждения са били унищожени и общо 103 525 къщи са били наводнени.

Поради продължителните дъждове и изпускането на вода от язовири, реката Хоай в град Хой Ан също е излязла от бреговете си. Виетнамски медии съобщиха, че около 40 000 туристи са били евакуирани с лодки и са настанени в други хотели.

В град Хюе наводненията са засегнали жилищни райони, блокирайки основни улици, като местните жители е трябвало да се придвижват с лодки. 

Държавните медии съобщиха, че железопътната линия между Ханой и Хошимин е затворена и това се е отразило на хиляди пътници. Повече от 21 000 души са били евакуирани от пострадалите от наводнения райони.

Мнозина жители са започнали да се връщат в град Хуе с отстъпването на водите тази сутрин. В сряда през деня обаче отново заваля и местната водноелектрическа централа беше принудена да изпразни резервоарите си.

Нивото на водата в реката в град Дананг е достигнало опасно ниво и министерството на околната среда предупреди, че през следващите два дни се очакват още наводнения в провинцията.

Според експерти глобалното затопляне прави тропическите бури по-силни и по-влажни, тъй като затоплените океани ги „подхранват“ с повече енергия, което води до по-интензивни ветрове, проливни дъждове и промяна в моделите на валежите в Източна Азия.

В края на септември тайфунът „Буалой“ отне живота на най-малко 11 души и разруши стотици домове в централната и северната част на Виетнам.

Бедствието наводни пътища, отнесе мостове и откъсна покриви на сгради, преди да отслабне и да се придвижи към съседен Лаос.

