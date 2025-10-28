Виетнам регистрира рекорд от повече от един метър валежи за 24 часа, съобщи днес виетнамското министерство на околната среда.

Подобрен е досегашен рекорд, поставен през 1999 г., съобщиха Франс прес и БТА.

От 19 ч. в неделя до 19 ч. в понеделник три метеорологични станции за регистрирали 1,7 метра дъжд за 24 часа. Досегашният рекорд беше 99 сантиметра.

В края на септември тайфунът „Буалой“ отне живота на най-малко 11 души и разруши стотици домове в централната и северната част на Виетнам.

Бедствието наводни пътища, отнесе мостове и откъсна покриви на сгради, преди да отслабне и да се придвижи към съседен Лаос.

„Буалой“ беше поредната буря, която връхлита региона със силни ветрове и дъжд.

Преди това супретайфунът „Рагаса“ уби най-малко 28 души в северните Филипини и Тайван, преди да достигне сушата в Хонконг и Китай.

