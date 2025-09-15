Новият френски премиер Себастиан Льокорню започва мандата си с 38% одобрение, за разлика от президента Еманюел Макрон, чийто рейтинг падна до 19%, предаде френският в. "Журнал дьо Диманш".

Министър-председателят се радва на безпрецедентен политически капитал на фона на слабите позиции на президента, отбелязва вестникът.

Освен това 38-процентното одобрение за премиера е с четири пункта повече от това за Франсоа Байру, когато той пое поста.

"Той е надежден", "опитен и вдъхващ доверие", казват някои. Други оценяват положително представянето му по време на предаването на властта: "Много сдържан стил", "обещава да слуша внимателно и да се ангажира в диалог".

Анкетираните го описват в коментарите си като "един вид анти-Байру", казва Фредерик Даби, директор във Френския институт за изследване на общественото мнение.

Изданието добавя, че много французи са научили кой е Льокорню в сряда и "това не е недостатък, тъй като за някои той изглежда като обновление".

Едуар Филип и Жан Кастекс също не бяха особено известни, когато пристигнаха в резиденцията на премиера, добавя Фредерик Даби.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK