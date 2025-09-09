dalivali.bg
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Уран над нормата в някой зони на Хасково удължи забраната за пиене и готвене от чешмите

Формулата за сградна инсталация: Какво следва за абонатите, след като върховният съд я отмени?

Над средната скорост: Рекордьор е микробус, карал със 162 км/ч на АМ „Тракия“

В болница след балони с райски газ: Кои са най-тежките случаи?

Израел нареди незабавна и пълна евакуация от град Газа

Властта със закон за атракционите: Вижте част от предложенията

"Хамас" съобщи за няколко загинали при израелските удари в Доха, но лидерите са оцелели

Съдът не уважи искането за по-лека мярка на сочения за собственик на нелегалния хоспис в с. Ягода

„Преструва се на куче и ходи гол“: Въпреки множеството сигнали, пенсионерка бе убита от наемателя си
Светът

Макрон назначи Себастиан Льокорню за нов премиер на Франция

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента

Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:11 ч. 09.09.2025 г.

Френският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиан Льокорню за премиер, възлагайки му първоначално задачата да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец. 

„Той му възложи да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на държавния бюджет и изработване на необходимите за предстоящите решения споразумения. След тези разговори новият министър-председател ще трябва да предложи състав на правителство на президента на републиката“, допълниха от президентската канцелария.

Франция остана без правителство: Политически сътресения преди мащабна национална стачка

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента. Байру управлява в продължение на 9 месеца.

В края на месец август той съобщи, че ще поиска вот на доверие, във връзка с предложените от него мерки за съкращаване на дълга.  

При гласуването в Националното събрание 364 депутати обявиха, че нямат доверие на правителството, докато едва 194 гласуваха в негова подкрепа. 

Франция остана без правителство: Байру загуби вота на доверие

Съкращенията предвиждаха националният дълг на Франция да бъде редуциран с 44 милиарда евро.

Финансовото положение на Франция наистина е трудно. Според френската статистическа служба (INSEE), дългът на страната възлиза на 3,345 трилиона евро към края на първото тримесечие на 2025 г. Ако в началото на 2000-те дългът е бил 60% от БВП, то той е нараснал до 116% тази година.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)
Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

„Божият инфлуенсър" - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Любомир Каримански за състоянието на държавната хазна
Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс