Франция остана без правителство: Политически сътресения преди мащабна национална стачка

Френското правителство официално подаде оставка. Тя беше връчена на президента Макрон от досегашния премиер Байру. Текат ключови преговори за намиране на компромисна фигура, която да поеме следващото правителство, докато Франция се готви за национална стачка утре.

Огромната дупка в бюджета на Франция свали поредното ѝ правителство. Има ли реалистично решение за фигура, способна да поеме властта в извънредна финансова криза и да лавира между крайно нехомогенната опозиция на президента Макрон?

Само Макрон може да отговори в момента на този въпрос и само той ще реши кога да го направи. Може би в близките дни, а може и още днес. Непредвидимо е.

Междувременно Франция се готви за национална стачка утре. И за да няма никакво съмнение – очаква се високо напрежение. Потвърди ги лично министърът на вътрешните работи в оставка: очакват се физически сблъсъци между полиция и екстремистки настроени участници в протестите, очакват се саботажи, блокиране на ключови пътни артерии.

80 000 полицаи и жандармеристи са мобилизирани за утрешния ден.

Европа следи внимателно събитията във Франция.

Не само защото става въпрос за втората икономика в Съюза, а и защото Франция е сред лидерите на държавите готови да се включат в гаранциите за сигурност за Украйна. Днес тук в Страсбург ЕП ги подкрепи с голямо мнозинство.