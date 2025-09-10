Новият френски министър-председател Себастиен Льокорню заяви, че кабинетът му ще трябва да прояви креативност и да води диалог с опозицията, като допълни, че може да се наложи и промяна в политиките, съобщава „Ройтерс“.

Льокорню е петият премиер на президента Еманюел Макрон за по-малко от две години. Той встъпва в длъжност на фона на националните протести под лозунга „Блокирайте всичко“ и само два дни, след като Националното събрание свали правителството на предшественика му Франсоа Байру заради разногласия относно бюджета на страната.

Снимка: EPA/Reuters

„Трябва да има промени – не само във формата или методите, но и по същество. Няма да имам голяма реч днес. Още от този следобед ще започна срещи с представители на най-големите политически партии, а в идните дни – и с други партии, със синдикатите. Ще имам възможност да се обърна и към французите “, каза Льокорню на церемонията по предаването на властта.

В същото време по улиците на Франция се провежда национална стачка, която се провежда под надслов „блокират всичко“. Демонстрантите подпалиха контейнери за боклук и на места се сблъскваха с полицията. Целта им – да изразят гнева си срещу политическата класа и плановете за бюджетни съкращения.

2 / 10 На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката Подпален автобус, горящи кофи за смет и стотици арестувани в първия ден на протестите, провеждащи се под надслов „Блокирайте всичко“ Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters Снимка: EPA/Reuters

11 снимки Снимка: EPA/Reuters

Властите разположи са мобилизирали стотици полицаи из цялата страна, които да следят срещу поставяне на барикади. Близо 200 души са арестувани в различни градове от началото на демонстрациите. В Париж полицията използва сълзотворен газ срещу младежи, блокирали входа на гимназия, а пожарникари премахваха запалени предмети от барикада. Според властите униформените са спрели голяма група от около 1000 демонстранти да влязат в жп гара „Гар дю Нор“.

Вътрешният министър Бруно Ретайо съобщи пред журналисти, че в град Рен е бил подпален автобус. Той добави, че на други места протестиращи са хвърляли по полицията тежки павета, но не уточни къде точно. Ретайо предупреди, че предстоящи митинги по-късно през деня могат да бъдат инфилтрирани от крайни ултралеви групи и да се стигне до насилие.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER