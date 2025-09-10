dalivali.bg
София
сега Облачно 30°
15 Разкъсана облачност 31°
16 Разкъсана облачност 32°
17 Облачно 32°
18 Облачно 32°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката

Подпален автобус, горящи кофи за смет и стотици арестувани в първия ден на протестите, провеждащи се под надслов „Блокирайте всичко“

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:26 ч. 10.09.2025 г.

Новият френски министър-председател Себастиен Льокорню заяви, че кабинетът му ще трябва да прояви креативност и да води диалог с опозицията, като допълни, че може да се наложи и промяна в политиките, съобщава „Ройтерс“.

Льокорню е петият премиер на президента Еманюел Макрон за по-малко от две години. Той встъпва в длъжност на фона на националните протести под лозунга „Блокирайте всичко“ и само два дни, след като Националното събрание свали правителството на предшественика му Франсоа Байру заради разногласия относно бюджета на страната.

Снимка: EPA/Reuters

„Трябва да има промени – не само във формата или методите, но и по същество. Няма да имам голяма реч днес. Още от този следобед ще започна срещи с представители на най-големите политически партии, а в идните дни – и с други партии, със синдикатите. Ще имам възможност да се обърна и към французите “, каза Льокорню на церемонията по предаването на властта.

Макрон назначи Себастиан Льокорню за нов премиер на Франция

В същото време по улиците на Франция се провежда национална стачка, която се провежда под надслов „блокират всичко“. Демонстрантите подпалиха контейнери за боклук и на места се сблъскваха с полицията. Целта им – да изразят гнева си срещу политическата класа и плановете за бюджетни съкращения.

2 / 10
На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката
Подпален автобус, горящи кофи за смет и стотици арестувани в първия ден на протестите, провеждащи се под надслов „Блокирайте всичко“
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
Снимка: EPA/Reuters
11 снимки
Френските протести "Блокирай всичко"
Снимка: EPA/Reuters

Властите разположи са мобилизирали стотици полицаи из цялата страна, които да следят срещу поставяне на барикади. Близо 200 души са арестувани в различни градове от началото на демонстрациите. В Париж полицията използва сълзотворен газ срещу младежи, блокирали входа на гимназия, а пожарникари премахваха запалени предмети от барикада. Според властите униформените са спрели голяма група от около 1000 демонстранти да влязат в жп гара „Гар дю Нор“.

Франция остана без правителство: Политически сътресения преди мащабна национална стачка

Вътрешният министър Бруно Ретайо съобщи пред журналисти, че в град Рен е бил подпален автобус. Той добави, че на други места протестиращи са хвърляли по полицията тежки павета, но не уточни къде точно. Ретайо предупреди, че предстоящи митинги по-късно през деня могат да бъдат инфилтрирани от крайни ултралеви групи и да се стигне до насилие.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе

Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Инцидентът с АТВ в „Слънчев бряг“: Повдигат ново, по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев

Инцидентът с АТВ в „Слънчев бряг“: Повдигат ново, по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев
Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин

Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин
Тази сутрин
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Снимка: Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Снимка: bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс