Британската полиция разкри самоличността на двамата мъже, убити при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Полицията в Манчестър съобщи, че 53-годишният Адриан Даулби и 66-годишният Мелвин Кравиц са издъхнали, след като Джихад aш Шами се вряза с автомобила си в група хора пред синагогата в Хийтън Парк, след което намушка мъж.

Трима други пострадали все още са в болница със сериозни наранявания.

Аш Шами бе застрелян от полицията седем минути, след като полицията получила сигнал за атаката в сутринта на Йом Кипур – най-свещения ден за еврейския народ.

Трима души бяха арестувани по подозрения, че са планирали терористичната атака.

Полицията в Манчестър каза, че въпреки че процедурата по официална идентификация все още не е приключила, семействата на Даулби и Кравиц са били информирани и им е била предложена подкрепа от служители, отговарящи за връзките със семействата.

Полицията също така потвърди, че днес ще има засилено полицейско присъствие в Северен Манчестър, Бъри и Солфърд при еврейските общности и около синагогите.

Тя добави, че днес се очаква и по-голям приток на хора към местата за поклонение в района.

