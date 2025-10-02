Четирима души бяха ранени в британския град Манчестър при нападение в района на синагога, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.
Полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек.
Заподозреният е бил застрелян, но не е ясно дали е мъртъв, въпреки че кметът Анди Бърнъм заяви пред Би Ви Си, че „непосредствената опасност изглежда е отминала“.
