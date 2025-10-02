Двама души бяха убити, а трима – тежко ранени при нападение край синагога в английския град Манчестър. Властите определиха случилото се като тероризъм и арестуваха двама заподозрени.

Полицията получава сигнал за шофьор, насочил колата си към хора пред местната синагога тази сутрин. Мъжът излиза и напада вярващите с нож.

След като не се подчинява на пристигналите служители на реда, е ликвидиран.

Инцидентът става по време на най-свещения за евреите религиозен празник – Йом Кипур.

Британският премиер прекъсна посещението си в Дания и свика спешна среща на съвета за извънредни ситуации Кобра.

„Тази атака е абсолютно шокираща и мислите ми са с всички засегнати. Вече разполагаме допълнителни полицаи около синагогите в страната и ще направим всичко за безопасността на еврейската ни общност“, заяви Киър Стармър.

Информацията за носен от нападателя колан с експлозиви засега не е потвърдена.

Израелското посолство на Острова осъди нападението като "ужасяващо и дълбоко тревожно".

