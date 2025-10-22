Генералният секретар на НАТО ще разговаря по-късно днес с американския президент.

Това се случва, след като стана ясно, че среща Тръмп–Путин в Будапеща е все по-малко вероятна.

Швеция може да продаде на Киев 100-150 нови изтребителя Грипен. Това е част подписания днес меморандум за сътрудничество в противовъздушната отбрана между двете страни. От базата на шведския авиопроизводител Зеленски коментира опитите за преговори:

„Доналд Тръмп предложи да спрем там, където сме, и да започнем разговори – смятам, че това е добър компромис, но не съм сигурен, че Путин ще го подкрепи – както и казах на президента“.

Най-малко 7 души, сред които и 2 деца са загинали при руските удари по Украйна през последните 24 часа. В източния град Харков дрон порази детска градина.

А Доналд Тръмп коментира защо идеята му за разговори с Путин в Будапеща се е изпарила.

„Не искам срещата да е напразна. Не искам да си губя времето. Така че ще видим какво ще стане“, каза американският президент.

Според различни източници Москва продължава да настоява Киев да се откаже от целия Донбас, в противоречие на условието на Тръмп за замразяване на фронта.

