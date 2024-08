Според учените предишният анализ може да е бил погрешен поради замърсяване.

Изследователите казват, че целулозата, съдържаща се във влакната на плащаницата, е остарявала бавно от XIV век поради по-ниските стайни температури в Европа.

Shroud of Turin is 2,000 years old new study shows.



A team of Italian researchers have applied a new method for dating ancient linen threads by inspecting their structural degradation by means of Wide-Angle X-ray Scattering (WAXS)



Previous research indicated a medieval origin…