Канадската провинция Онтарио спира рекламната кампания срещу митническите тарифи на САЩ, която разгневи американския президент Доналд Тръмп, съобщи Би Би Си.

Премиерът на провинцията Дъг Форд обяви, че е взел това решение след разговор с премиера Марк Карни, а целта е да се възобновят преговорите за търговско споразумение.

Тръмп разкритикува рекламата в четвъртък вечерта в публикация в Truth Social, наричайки я „фалшива“ и „скандална“. Той заяви, че Канада трябва да счита, че търговските преговори са прекратени.

Рекламата, спонсорирана от правителството на Онтарио, цитира бившия президент на САЩ Роналд Рейгън, който казва, че тарифите „вредят на всеки американец“.

Видеото съдържа откъси от национално радио обръщение на Рейгън от 1987 г., посветено на външната търговия.

От фондация „Роналд Рейгън“, която е натоварена със запазването на наследството на Рейгън, публикуваха изявление, в което се казва, че в рекламата е използвано „селективно“ аудио и видео от изявление на бившия президент.

В него се твърди, че рекламата вади от контекста думи Рейгън и се подчертава, че правителството на Онтарио не е поискало разрешение за използването ѝ.

„Постигнахме целта си, като достигнахме до американската публика на най-високо ниво“, каза Форд.

По-рано през деня премиерът на Онтарио сподели пълното радиообръщение на Рейгън от 1987 г. за свободната и справедлива търговия, заявявайки, че бившият президент е знаел, че Канада и САЩ „са по-силни заедно“.

САЩ наложиха 35% такса върху всички канадски стоки, въпреки че повечето са освободени съгласно съществуващо споразумение за свободна търговия. САЩ също така въведоха специфични за сектора такси върху канадските стоки, включително 50% такса върху металите и 25% върху автомобилите.

Тези специфични за сектора тарифи са навредили особено на Онтарио, където е базирана по-голямата част от канадската автомобилна индустрия.

След избирането си по-рано тази година, премиерът Карни се опитва да сключи сделка, която би облекчила тарифите. Три четвърти от канадския износ се продава в САЩ, което прави икономиката на страната особено уязвима.

