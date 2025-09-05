Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разгневи срещу Европейския съюз заради наложената на Google гигантска глоба от 2,95 милиарда евро по антитръстовите закони и заплаши с ответни мита, ако Брюксел не отмени решението.

„Много несправедливо и американският данъкоплатец няма да го понесе!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Това стана ден след като Тръмп се срещна с високопоставени технологични лидери, включително главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай, във Белия дом.

Google веднага обеща да обжалва решението на Европейската комисия, която обвини американската компания, че нарушава конкуренцията в 27-те страни от блока.

„Google злоупотреби с доминиращата си позиция в рекламните технологии, нанасяйки вреда на издателите, рекламодателите и потребителите. Това поведение е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера.

