Въпреки заплахите на Тръмп: ЕС глоби Google с 2,95 млрд. евро

ЕС наложи на Google огромна глоба от 2,95 милиарда евро за антитръстови нарушения, защото е давала предимство на собствените си рекламни услуги, въпреки предупрежденията на президента Доналд Тръмп да не се насочва срещу големите технологични компании в САЩ.

Google веднага обеща да обжалва решението на Европейската комисия, която обвини американската компания, че нарушава конкуренцията в 27-те страни от блока.

„Google злоупотреби с доминиращата си позиция в рекламните технологии, нанасяйки вреда на издателите, рекламодателите и потребителите. Това поведение е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера.

Глобата идва въпреки заплахите на Тръмп да преследва Европа за регулации, целящи да ограничат американските технологични гиганти, и след дни на колебания от страна на Европа дали да пристъпи към налагането на санкцията, предаде АФП, цитирана от АФП.

По-рано тази седмица стана ясно, че еврокомисарят по търговията е спрял налагането на глобата, вероятно от страх от ответни мерки от страна на САЩ, което разкри различия в изпълнителния екип на блока.

ЕС все още чака САЩ да изпълни обещанието си да намали митата върху автомобилите съгласно търговското споразумение, сключено през юли.

Брюксел разследва Google заради рекламните технологии от 2021 г., а през 2023 г. препоръча на компанията да продаде част от рекламните си услуги, за да се гарантира лоялна конкуренция.

Google, дъщерно дружество на американския технологичен гигант Alphabet, каза, че решението на Комисията е „погрешно“ и ще обжалва.

„ЕС налага необоснована глоба и изисква промени, които ще навредят на хиляди европейски предприятия, като им затруднят печеленето на пари. Няма нищо антиконкурентно в предоставянето на услуги за купувачи и продавачи на реклами, а алтернативите на нашите услуги са повече от всякога“, заяви глобалният директор по регулаторни въпроси на компанията Ли-Ан Мълхоланд.

Това е третата глоба, наложена за една седмица на Google, собственост на Alphabet.

На 3 септември федерално жури в САЩ осъди Google да плати около 425 милиона долара за събиране на информация от използването на приложения за смартфони, дори когато потребителите са избрали настройки за поверителност.

Същия ден френският орган за защита на личните данни наложи глоба от 325 милиона евро на търсачката за неспазване на закона за интернет бисквитките.

Въпреки това, на 2 септември компанията отбеляза голяма победа, когато американски съдия отхвърли искането на американското правителство Google да продаде своя уеб браузър Chrome в рамките на антитръстово дело.

Историческото решение, което беше взето, след като беше установено, че Google е поддържал незаконно монопол в областта на онлайн търсенето чрез изключителни дистрибуторски споразумения, наложи обаче строги изисквания за възстановяване на конкуренцията в тази област.