Все още няма ясна информация какво доведе до срива на Google в четвъртък. Това коментира в ефира на bTV експертът по киберсигурност Константин Веселинов.

„Ако някой твърди, че знае точно какво се е случило, по-скоро няма представа за какво говори. Сигурно има едва десетина души в света, които познават архитектурата на Google в детайл“, обясни той.

По думите му засегнати са били не само Балканите и Източна Европа, но и части от Германия и Холандия.

„Дали това е случайност или не – можем само да гадаем. Истината е, че регионът ни често подценява подобни рискове, а същевременно се намираме близо до конфликтна зона“, уточни Веселинов.

Експертът призова бизнеса да се замисли как би реагирал при подобен срив. „Колко пъти през последната година сте попитали вашите IT екипи: ако това се случи при нас, дали ще продължим да работим? Имате ли recovery план, не backup, а recovery за възстановяване и за колко време?“, попита той.

Веселинов припомни, че съществуват минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност – аналог на GDPR, но за компаниите.

„Бизнесът е като екосистема. Когато един елемент се срине, ефектът може да бъде верижен. Затова не случайно се въвеждат правила и стандарти“, добави експертът.

Той подчерта, че големите системи са комплексни и не зависят от един „шалтер“ или екип.

„Днес проблемът може да е един, утре друг. Затова всеки трябва да си зададе въпроса: какво направих или какво ще направя, ако подобен срив засегне моята организация“, обобщи Веселинов.

Гледайте целия разговор във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK