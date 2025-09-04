Срив на търсачката Google и на свързаните с нея услуги засегна милиони потребители тази сутрин в цял свят. Как българските потребители на онлайн търсачката преодоляха днешния срив?

Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube, ChatCPT и други глобални платформи спряха работа за редица потребители. Системи за разплащане също блокираха - както по света, така и у нас.

"Всъщност днес на работа сутринта се чудихме откъде идва проблемът, след това разбрахме. Може би 30-40 минути не можехме нищо да правим", коментира жена.

"Четох много за този срив, нищо не разбрах. Работи ми телефонът. Аз нонстоп чета новини - нищо не забелязах, освен чета една новина, избирам следващата, но излиза друга, ако това е проблемът", казва мъж.

"Не ми се е отразило толкова зле, защото човек понякога може да живее и без интернет, не е най-важното", посочва друга жена.

Станислав Атанасов организира форум за работата с изкуствен интелект точно в днешния ден, когато Google платформата се срина. Гостите на събитието не успяват да се регистрират онлайн.

"Разбрахме, че няма достъп до Google формите, Google Cloud не зареждаше. За щастие имаме VPN-и, които са извън Източна Европа и пренасочват трафика, но все пак ситуацията си остана трудна", коментира той.

Експерти са на различни мнения - техническа неизправност или опит за хибридна атака.

"Към момента не смятам, че има данни за киберинцидент. Това не трябва да е повод за притеснение за потребителите за изтичане на данни, вероятно става въпрос за технически проблем", коментира Кирил Григоров, експерт по киберсигурност.

"Това, което е много интересно да видите, е че услугата на Google отпада само в региона на Източна Европа. Атаките, които се случват, е през атаки от социални мрежи. Това не е случайно. Това е тест да се провери как могат да се водят деструктивни действия в киберсреда", казва Ясен Танев, експерт по киберсигурност.

Всички платформи на Google постепенно се възстановяват.

