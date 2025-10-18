Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", съобщи китайската новинарска агенция Синхуа.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въведените от неговата администрация 100-процентни мита върху вноса на стоки от Китай няма да могат да се прилагат продължително време, тъй като биха имали сериозни икономически последици. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на Тръмп за телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк" (Fox Business Network).

Миналата седмица Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти - девет дни преди изтичането на съществуващите в момента митнически облекчения.

Вашингтон предприема тези мерки в отговор на "крайно агресивните", по думите на Тръмп, ограничения от страна на Китай върху износа на редкоземни елементи – ключови суровини за високотехнологичната индустрия.

Американският президент потвърди също, че ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин в Южна Корея след две седмици – среща, която преди дни бе поставил под въпрос.

