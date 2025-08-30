Федералният апелативен съд в САЩ постанови, че голяма част от митата, наложени от президента Доналд Тръмп, са незаконни. Съдът реши, че Тръмп не е имал правомощия да налага митата чрез закона за извънредни икономически правомощия (IEEPA), като уточни, че правото да въвежда данъци и мита принадлежи на Конгреса.

Решението потвърждава по-ранно постановление на Съда по международна търговия (от 30 май), който също отхвърли аргументите на Тръмп, че митата му са законни, позовавайки се на извънредния закон.

Апелативният съд обаче не спря незабавно изпълнението на митата – те остават в сила до 14 октомври, за да може администрацията да обжалва пред Върховния съд на САЩ.

Ако Върховният съд потвърди решението, митата ще отпаднат, което може да доведе до значителна несигурност на финансовите пазари и да засегне търговските отношения на САЩ с основни партньори като Китай, Мексико, Канада, Япония и Южна Корея. Въпросът също така може да постави под въпрос милиарди долари вече събрани митнически такси от вносители.

От друга страна, ако върховните съдии се обявят в подкрепа на позицията на Тръмп, това ще му подсигури политическа победа и ще увеличи правомощията му да използва IEEPA за налагане на мита.

Консервативното мнозинство във Върховния съд, включително трима съдии, назначени от самия Тръмп, може да повлияе на решението, но съдиите също имат история на критично отношение към президентски политики, които надхвърлят правомощията, предоставени от Конгреса.

Американски икономисти предупреждават, че несигурността около бъдещето на митата може да забави бизнес решенията и международната търговия.

„Фирмите ще се изправят пред несигурност, докато чакат решението на Върховния съд“, коментира д-р Линда Юе, икономист от Оксфорд и Лондонското бизнес училище, пред Би Би Си.

Сега остава въпросът какво ще се случи след 14 октомври, когато, ако решението бъде потвърдено, митата вече няма да бъдат в сила. Това включва възможността за връщане на събрани данъци и ревизия на сключени търговски договорки, което може да има дългосрочни ефекти върху американската икономика и международните пазари.

