Американски апелативен съд постанови, че повечето тарифи, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп са незаконни, съобщиха световните агенции.

Решението на апелативния съд се отнася до така наречените „реципрочни мита“, както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

С решение със 7 срещу 4 гласа Апелативният съд на САЩ за федералния окръг отхвърли аргумента на президента, че тарифите са разрешени съгласно закона за извънредни икономически правомощия, като ги нарече „невалидни като противоречащи на закона“.

Решението няма да влезе в сила до 14 октомври, за да се даде време на администрацията да поиска от Върховния съд да разгледа случая.

Тръмп разкритикува апелативния съд и решението му по делото с пост в Truth Social.

„ВСИЧКИ ТАРИФИ СА ВСЕ ОЩЕ В СИЛА! Днес силно партиен апелативен съд неправилно заяви, че нашите тарифи трябва да бъдат премахнати, но те знаят, че Съединените американски щати ще спечелят накрая. Ако тези тарифи някога изчезнат, това би било пълна катастрофа за страната. Това би ни направило финансово слаби, а ние трябва да бъдем силни. САЩ вече няма да толерират огромни търговски дефицити и несправедливи тарифи и нетарифни търговски бариери, наложени от други държави, приятели или врагове, които подкопават нашите производители, фермери и всички останали. Ако бъде позволено да бъде в сила, това решение буквално ще унищожи Съединените американски щати. В началото на този уикенд на Деня на труда всички трябва да помним, че ТАРИФИТЕ са най-добрият инструмент за подпомагане на нашите работници и подкрепа на компании, които произвеждат страхотни продукти, ПРОИЗВЕДЕНИ В АМЕРИКА. В продължение на много години тарифите бяха допускани да бъдат използвани срещу нас от нашите безгрижни и неразумни политици. Сега, с помощта на Върховния съд на Съединените щати, ще ги използваме в полза на нашата нация и ще направим Америка отново богата, силна и могъща!“, написа президентът.

Тръмп обяви национално извънредно положение в търговията, твърдейки, че търговският дисбаланс е вреден за националната сигурност на САЩ.

Съдът обаче постанови, че налагането на тарифи не е в рамките на мандата на президента и че определянето на мита е „основно правомощие на Конгреса“.

