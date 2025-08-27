Индийските износители се подготвят за сериозни затруднения, след като от днес влязоха в сила допълнителните американски мита от 25% върху всички стоки с произход от Индия. Очаква се мярката значително да засили търговския натиск на САЩ върху азиатската държава, предаде Ройтерс.

Така общите американски мита за индийски стоки могат да достигнат до 50% - едни от най-високите, налагани от Вашингтон върху вноса от търговски партньор на САЩ.

Доналд Тръмп обяви увеличението по-рано този месец в отговор на засилените покупки на руски петрол от страна на Индия.

Агенция за национална сигурност уточнява, че изключения ще се прилагат за транзитни товари с надлежна документация, за хуманитарна помощ и стоки, попадащи под действието на реципрочни търговски споразумения.

Вашингтон подчертава, че решението е реакция на непряката подкрепа от страна на Индия на руската военна намеса в Украйна.

Снимка: Ройтерс

Индийското Министерство на търговията все още не е коментирало официално съобщението. Анонимен източник от министерството заяви пред Ройтерс, че не се очаква отлагане на новите мита. В отговор правителството в Делхи ще предложи финансова подкрепа на засегнатите износители и ще ги насърчи да се преориентират към алтернативни пазари като Китай, Латинска Америка и Близкия изток.

Вече са определени около 50 държави като потенциални нови партньори за износ на ключови сектори, включително текстил, храни, кожени изделия и морски продукти.

Премиерът Нарендра Моди заяви, че няма да направи компромис с интересите на индийските земеделци, дори това да струва скъпо на страната. Очаква се той да направи първото си посещение в Китай от седем години насам в края на месеца - ход, който се тълкува като опит за подобряване на отношенията между двете страни.

