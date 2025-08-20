Русия ще продължи да доставя петрол на Индия, а президентът на страната Владимир Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в Ню Делхи до края на годината.

Това заяви служител на руското посолство в Индия в сряда.

Русия има „много, много специален механизъм“ за продължаване на доставките на петрол за Индия, заяви пред репортери Роман Бабушкин, шарже д'афер в руското посолство в Индия, на пресконференция, добавяйки, че вносът на суров петрол в Индия от Русия ще остане на същото ниво.

Все още не са окончателно определени дати за срещата Путин-Моди, каза той.

САЩ ще наложат допълнителни 25% мита върху индийския износ на 28 август, позовавайки се на вноса на руски петрол. Вносът на руски петрол в Индия се увеличи, след като западните държави санкционираха руските доставки след нахлуването в Украйна.

САЩ обаче не наложиха подобни мита на Китай заради покупките му на руски петрол.

Миналия месец Европейският съюз санкционира подкрепяната от Русия индийска рафинерия Nayara Energy, което накара рафинерията да намали преработката си, а компаниите да ограничат търговията си с тях.

