Американският президент Доналд Тръмп обяви незабавно прекратяване на всички търговски преговори с Канада заради реклама, критикуваща въведените от него мита.

В едноминутния видеоклип звучат думите на иконата на американския консерватизъм – президентът Роналд Рейгън, който казва, че тарифите "вредят на всеки американец".

Откъсът е взет от негово национално радиопослание от 1987 година, посветено на външната търговия.

Тръмп определи кампанията, спонсорирана от управата на канадската провинция Онтарио, като "фалшива" и "възмутителна".

Онтарио е тежко засегната от митата, а премиерът на провинцията е сред най-гласовитите критици на американската политика.

