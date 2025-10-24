dalivali.bg
София
сега Дъжд 16°
13 Дъжд 15°
14 Дъжд 17°
15 Разкъсана облачност 19°
16 Разкъсана облачност 18°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Тръмп обяви незабавно прекратяване на всички търговски преговори с Канада

Това се случва заради реклама, критикуваща въведените от него мита

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:09 ч. 24.10.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп обяви незабавно прекратяване на всички търговски преговори с Канада заради реклама, критикуваща въведените от него мита.

Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ

В едноминутния видеоклип звучат думите на иконата на американския консерватизъм – президентът Роналд Рейгън, който казва, че тарифите "вредят на всеки американец".

Откъсът е взет от негово национално радиопослание от 1987 година, посветено на външната търговия.

Тръмп определи кампанията, спонсорирана от управата на канадската провинция Онтарио, като "фалшива" и "възмутителна". 

Онтарио е тежко засегната от митата, а премиерът на провинцията е сред най-гласовитите критици на американската политика.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители
Евакуираха столичен мол

Евакуираха столичен мол
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок

Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутен скок
Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“

Ройтерс: Китай спря покупките на руски петрол след санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Руслан Стефанов и проф. Сергей Игнатов са гости в "Лице в лице"
Руслан Стефанов и проф. Сергей Игнатов са гости в "Лице в лице"
Снимка: Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Ефектът върху България от санкциите на САЩ
Снимка: Преговорите за мир в Украйна
Преговорите за мир в Украйна
Тази събота и неделя
Снимка: Лесна рецепта за Шоколадов мус
Лесна рецепта за Шоколадов мус
Снимка: Ново българско кино
Ново българско кино
Снимка: Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
Михаела Филева подготвя специален симфоничен концерт в НДК
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система