Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че не изключва допълнителни удари срещу лидерите на Хамас „където и да се намират“, след като Израел извърши нападение срещу политически лидери на палестинската групировка в Катар миналата седмица, информира Ройтерс.

Нетаняху говори по време на пресконференция с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Йерусалим.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че посещението на Рубио е „ясно послание“, че Съединените щати заемат страна с Израел, предаде АФП.

„Вашето присъствие тук днес е ясно послание, че Америка стои зад Израел“, каза Нетаняху, който също похвали президента Доналд Тръмп за подкрепата му към страната.

Той добави, че Тръмп „е най-големият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом“, по време на съвместна пресконференция след разговорите с Рубио, информира БГНЕС.

